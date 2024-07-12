Предполагаемого агента украинских спецслужб задержали в Крыму

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) задержан в Крыму, сообщает региональное управление ФСБ.

Как установлено, гражданин Украины 1982 года рождения, находясь на территории своей страны, был привлечен ГУР МОУ к "конфиденциальному сотрудничеству", говорится в сообщении. "По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил РФ" на территории Крыма и Севастополя, заявили в ФСБ.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил против подозреваемого уголовное дело по ст. 276 УК РФ (собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж).

Уточняется, что суд арестовал фигуранта, ему грозит до 20 лет лишения свободы.