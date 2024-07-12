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Предполагаемого агента украинских спецслужб задержали в Крыму

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) задержан в Крыму, сообщает региональное управление ФСБ.

Как установлено, гражданин Украины 1982 года рождения, находясь на территории своей страны, был привлечен ГУР МОУ к "конфиденциальному сотрудничеству", говорится в сообщении. "По заданию куратора мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений Вооруженных сил РФ" на территории Крыма и Севастополя, заявили в ФСБ.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил против подозреваемого уголовное дело по ст. 276 УК РФ (собирание и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж).

Уточняется, что суд арестовал фигуранта, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Крым ФСБ Украина Севастополь
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