Российский АПК в 2024 г. приобрел 28 беспилотных авиасистем

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российский агропромышленный комплекс в 2024 году приобрел 28 беспилотных авиационных систем, сообщается в итоговом докладе Минсельхоза за прошлый год.

Это на 7,7% больше, чем планировалось.

На эти цели в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" было предусмотрено 39,15 млн рублей. Средства использованы на 99,87%.

Как сообщалось, нацпроект "Беспилотные авиационные системы" (в его рамках реализуется федпроект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы") стартовал в РФ в 2024 году.

В сентябре 2023 года правительство РФ утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственной беспилотной авиации в 12 регионах. Это Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования - экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит выполнять такие полеты без излишней нормативной нагрузки, сделает работы с агрохимикатами более безопасными для человека и расширит географию их применения.

Обеспечение АПК беспилотниками входит в программы госкомпании "Росагролизинг" .