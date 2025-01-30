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Добыча угля в РФ в 2024 году выросла на 1,3%, экспорт снизился на 7,9%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в 2024 году составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика".

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Добыча угля в России в 2023 году составила 438 млн т, экспорт – 213 млн т. Таким образом, добыча угля по итогам 2024 года выросла на 1,3%, экспорт снизился на 7,9%.

В 2024 году продолжилась реализация проектов по угледобыче, а также развитию экспорта угля. Для увеличения поставок в перспективном Восточном направлении осуществить проект строительства порта "Эльга" и Тихоокеанской железной дороги, которые полноценно заработают уже в текущем году, говорится в статье.

Вице-премьер также отметил развитие биржевой торговли углем, востребованность которой среди участников рынка растет. В 2024 году на площадке СПбМТСБ было реализовано 1,34 млн т угля, что более чем в 5 раз превышает показатель 2023 года (262,6 тыс. т), привел он данные.

Продолжается работа над повышением экологичности угольных производств. В 2025 году ключевой задачей станет совершенствование системы статистической отчетности в сфере экологической безопасности в отрасли, отметил Новак.

Александр Новак СПбМТСБ РЖД
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