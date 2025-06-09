Coal India возобновляет добычу угля на закрытых ранее шахтах, откроет новые

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Индийская госкомпания Coal India, крупнейший мировой производитель угля, возобновит добычу на 32 закрытых ранее шахтах и запустит пять новых проектов в этом году, заявил Financial Times глава компании П.М. Прасад.

ВИЭ-генерация в Индии на данный момент недостаточна для удовлетворения растущего спроса на энергоресурсы, отметил он.

"К моменту, когда ВИЭ и системы хранения энергии станут больше, лучше и эффективнее, доля угля в энергогенерации может снизиться", - считает Прасад.

В декабре 2024 года власти Индии анонсировали планы возобновления добычи угля на закрытых шахтах, стремясь увеличить его производство и сократить импорт, пишет FT.

По словам Прасада, Coal India будет восстанавливать добычу на этих шахтах вместе с частными местными партнерами.

Несмотря на крупные инвестиции индийских компаний в солнечную и ветроэнергетику, уголь по-прежнему обеспечивает значительную долю энергогенерации в стране - порядка 74%. Правительство Индии рассчитывает сократить эту долю до 55% к 2030 году и до 27% к 2047 году.

Инвестиции в ВИЭ в стране в прошлом году превысили $13 млрд, что существенно ниже $68 млрд, которые необходимы для достижения целей властей, поставленных на 2030 года, отмечает аналитическая компания Ember.

Coal India эксплуатирует порядка 310 шахт в Индии, обеспечивая около 75% потребностей страны в угле. Согласно оценкам Прасада, компания увеличит добычу угля к 2029 году до более 1 млрд тонн по сравнению с 781 млн тонн в прошлом году.

Власти Индии рассчитывают, что в целом производство угля в стране будет расти на 6-7% в год и достигнет 1,5 млрд тонн к 2030 году.

"Добыча угля в Индии достигнет пика к 2030 году, затем выровняется, затем упадет к 2047 году и будет сведена к минимуму к 2070 году", - считает Прасад.