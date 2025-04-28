Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

Никита Дубас и Александр Ким (слева направо) во время заседания по уголовному делу в Мещанском районном суде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил 5,5 и 8,5 лет колонии общего режима Александру Киму и Никите Дубасу соответственно - фигурантам дела об экскурсии по взятой в трубу реке Неглинке в центре столицы, в результате которой погибли восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Киму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Дубасу - в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Фигуранты признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Гособвинение просило назначить Киму шесть лет колонии, Дубасу - девять.

По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер Константин Филиппов совместно с группой из семи человек отправился на экскурсию по подземной реке Неглинке в центре Москвы. Из-за сильного дождя и резкого подъема воды коллектор вместе с людьми затопило.

В результате случившегося погибли восемь человек - диггер и все участники экскурсии. Поиск тел занял два дня.

Как заявили в Следственном комитете России, установлено, что Дубас в 2021-2023 годах "с целью извлечения прибыли без согласования с контролирующей организацией организовал проведение экскурсий с незаконным проникновением в коллекторы исторического центра Москвы, которые проводил Филиппов".

В свою очередь, Ким - руководитель компании "Спутник", Александр Лазовский - генеральный директор компании "Авангард", продававшей билеты на экскурсии, и владелец сайта Tripster Борис Плотица по согласованию с Дубасом "из корыстных побуждений, осознавая незаконность предлагаемых услуг и умышленно скрывая эти сведения от граждан, разместили объявления о проведении экскурсий".

Организаторы экскурсии, заявляло следствие, уверяли граждан в безопасности мероприятия, несмотря на незаконность проникновения в коллекторы, где имеют право находиться исключительно сотрудники городских служб.

Ким, гражданин Казахастана, не признал вину. Согласно его позиции и позиции защиты, он выступал создателем платформы, на которой размещались объявления об экскурсиях, и непосредственно к их организации отношения не имел.

Дубас признал вину частично.

Лазовский и Плотица объявлены в международный розыск и арестованы в РФ заочно. Уголовное преследование Филиппова прекращено в связи со смертью.