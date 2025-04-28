Поиск

Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

Вынесен приговор по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе
Никита Дубас и Александр Ким (слева направо) во время заседания по уголовному делу в Мещанском районном суде
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил 5,5 и 8,5 лет колонии общего режима Александру Киму и Никите Дубасу соответственно - фигурантам дела об экскурсии по взятой в трубу реке Неглинке в центре столицы, в результате которой погибли восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Киму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Дубасу - в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Фигуранты признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Гособвинение просило назначить Киму шесть лет колонии, Дубасу - девять.

По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер Константин Филиппов совместно с группой из семи человек отправился на экскурсию по подземной реке Неглинке в центре Москвы. Из-за сильного дождя и резкого подъема воды коллектор вместе с людьми затопило.

В результате случившегося погибли восемь человек - диггер и все участники экскурсии. Поиск тел занял два дня.

Как заявили в Следственном комитете России, установлено, что Дубас в 2021-2023 годах "с целью извлечения прибыли без согласования с контролирующей организацией организовал проведение экскурсий с незаконным проникновением в коллекторы исторического центра Москвы, которые проводил Филиппов".

МоскваСуд арестовал фигурантов дела о гибели участников диггерской экскурсии в МосквеЧитать подробнее

В свою очередь, Ким - руководитель компании "Спутник", Александр Лазовский - генеральный директор компании "Авангард", продававшей билеты на экскурсии, и владелец сайта Tripster Борис Плотица по согласованию с Дубасом "из корыстных побуждений, осознавая незаконность предлагаемых услуг и умышленно скрывая эти сведения от граждан, разместили объявления о проведении экскурсий".

Организаторы экскурсии, заявляло следствие, уверяли граждан в безопасности мероприятия, несмотря на незаконность проникновения в коллекторы, где имеют право находиться исключительно сотрудники городских служб.

Ким, гражданин Казахастана, не признал вину. Согласно его позиции и позиции защиты, он выступал создателем платформы, на которой размещались объявления об экскурсиях, и непосредственно к их организации отношения не имел.

Дубас признал вину частично.

Лазовский и Плотица объявлены в международный розыск и арестованы в РФ заочно. Уголовное преследование Филиппова прекращено в связи со смертью.

Александр Ким Никита Дубас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ

Оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ

С сентября Минпросвещения нормирует нагрузку на школьных учителей

С сентября Минпросвещения нормирует нагрузку на школьных учителей
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

В некоторых регионах РФ теряется до 40% целевых мест в медвузах

Минобрнауки планирует изменить механизм льготного образовательного кредита

В Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперов

В Думу внесут проект о введении уголовной ответственности для дропперов

Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии

Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к девяти годам колонии
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Акцию "Бессмертный полк" впервые проведут на матчах РПЛ и Кубка России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });