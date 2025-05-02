Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в регионах европейской части РФ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Заморозки прогнозируются в ближайшую ночь в регионах европейской части России, сообщил "Интерфаксу" в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заморозки в ночь на субботу будут в Тверской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях до минус 3 градусов, в Ярославской до минус 5, в Костромской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской до минус 2 градусов. В Ивановской до минус 4. То есть огромная территория с заморозками. Это опасное явление сейчас", - сказал он.

Вильфанд также сообщил, что заморозки прогнозируются на самом юге Уральского федерального округа - в Курганской области до минус 3 градусов. В Свердловской области и Пермском крае прогнозируются заморозки до минус 4 градусов. 3-4 мая в Саратовской области до минус 3 градусов.