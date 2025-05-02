Ближайшей ночью в московском регионе ожидаются заморозки до -5

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Заморозки до -5 градусов прогнозируются в Московской области в ближайшую ночь, при этом к полудню субботы воздух в московском регионе прогреется до +14 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня очень холодный день, воздушные массы перемещаются с северо-запада, температура ниже нормы на 7-8 градусов. К вечеру облачной погоды не будет, а это означает, что с холодным воздухом и малой облачностью в Московской области ночью прогнозируется заметное понижение температуры до -5", - сказал он.

В субботу в Москве прогнозируется облачная погода с частыми прояснениями, что, как уточнил Вильфанд, "постепенно приведет к тому, что от отрицательных значений температура в Москве после полудня повысится до +12...+14, на юге области до +16 градусов". В последний выходной день майских праздников будет теплая ночь, в Москве до +4...+6, по области до +7 градусов, а днем +17...+19, добавил он.

"После полудня начнутся осадки. Они не будут такими интенсивными, как 1 мая, но все-таки они будут заметными, прогнозируется дождь, местами сильный. И, что не менее важно, усиление ветра до 17 м/с. И, поскольку воздушные массы теплые, то местами гроза прогнозируется", - сказал Вильфанд.