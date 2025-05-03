Четверо пострадавших после атаки БПЛА в Новороссийске госпитализированы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Двое детей, мужчина и женщина, пострадавшие после ночной атаки БПЛА в городе Новороссийске (Краснодарский край), госпитализированы, сообщает в субботу оперштаб региона.

"В многоквартирном доме пострадали четыре человека - двое детей, взрослые мужчина и женщина. Они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также обломки беспилотника выбили стекла в двухэтажном доме и повредили автомобиль. В результате пострадал мужчина, которому оказали помощь на месте.

По третьему адресу в многоквартирном доме повреждены три квартиры - одна жилая и две нежилых. Пострадавших нет, уточнили в оперштабе.

В настоящее время на местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим. В случае необходимости будут развернуты пункты временного размещения, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ночью 3 мая ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет. В результате пострадали пять человек. В Южном и Приморском районах города Новороссийска введен режим ЧС.