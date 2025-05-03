Поиск

В Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома после падения БПЛА

Обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате массированной атаки БПЛА на многоквартирные дома в Новороссийске, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека - двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, обломки беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Повреждены частные дома, пострадавших нет, добавил глава региона.

Новороссийск Вениамин Кондратьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В акватории в районе Новороссийска идет отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров

Военная операция на Украине

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелись крыши двух домов

Военная операция на Украине

Атакам беспилотников подверглись семь населенных пунктов в Белгородской области

Что произошло за день: пятница, 2 мая

Путин заявил, что никогда не сожалел, как сложилась его жизнь

Путин заявил, что никогда не сожалел, как сложилась его жизнь

Российские военные уничтожили в Черном море 10 морских дронов ВСУ

Авиация МЧС тушит в Забайкалье природный пожар на площади 1,9 тыс. га

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о создании полосы безопасности в Сумской области Украины

МВД установило предполагаемого виновника крупного лесного пожара в Забайкалье

МВД установило предполагаемого виновника крупного лесного пожара в Забайкалье

Linde хочет переложить вину за пожары на Амурском ГПЗ на качество работы российских строителей

Linde хочет переложить вину за пожары на Амурском ГПЗ на качество работы российских строителей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6306 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов203 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });