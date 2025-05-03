В Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома после падения БПЛА

Обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате массированной атаки БПЛА на многоквартирные дома в Новороссийске, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека - двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, в Новороссийске обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, обломки беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Повреждены частные дома, пострадавших нет, добавил глава региона.