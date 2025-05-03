Две квартиры разрушены, еще около 100 повреждены после атаки БПЛА в Новороссийске

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Разрушения зафиксированы почти в 100 квартирах Новороссийска (Краснодарский край) после ночной атаки БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко.

"В Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. (...) В Центральном районе в ЖК "Аврора" по Мысхакскому шоссе проверено 72 квартиры. 31 пострадала: выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир. В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух - взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены", - написал Кравченко в своем телеграм-канале.

По его словам, работы по восстановлению остекления в поврежденных квартирах в Восточном районе будут выполнены в ближайшее время. При этом в Новороссийском и Приморском внутригородских районах повреждений объектов инфраструктуры и жилых домов нет.

Глава города уточнил, что в настоящее время необходимости в открытии пунктов временного размещения нет.

Ночью 3 мая ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет. В результате пострадали пять человек. Четверо пострадавших, среди которых двое детей, госпитализированы. В Южном и Приморском районах города Новороссийска введен режим ЧС.