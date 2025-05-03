Поиск

Две квартиры разрушены, еще около 100 повреждены после атаки БПЛА в Новороссийске

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Разрушения зафиксированы почти в 100 квартирах Новороссийска (Краснодарский край) после ночной атаки БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко.

"В Восточном районе выбиты стекла в 22 квартирах. (...) В Центральном районе в ЖК "Аврора" по Мысхакскому шоссе проверено 72 квартиры. 31 пострадала: выбиты стеклопакеты, поврежден фасад дома и частично имущество одной из квартир. В многоквартирном доме на улице Суворовской полностью разрушены две квартиры. Еще в двух - взрывом задело стены и имущество жильцов. Обследованы 63 квартиры, из которых 42 повреждены", - написал Кравченко в своем телеграм-канале.

По его словам, работы по восстановлению остекления в поврежденных квартирах в Восточном районе будут выполнены в ближайшее время. При этом в Новороссийском и Приморском внутригородских районах повреждений объектов инфраструктуры и жилых домов нет.

Глава города уточнил, что в настоящее время необходимости в открытии пунктов временного размещения нет.

Ночью 3 мая ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет. В результате пострадали пять человек. Четверо пострадавших, среди которых двое детей, госпитализированы. В Южном и Приморском районах города Новороссийска введен режим ЧС.

Краснодарский край Новороссийск Андрей Кравченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 3 мая

Один человек пострадал при обвале грунта на стройке в Геленджике

Один человек пострадал при обвале грунта на стройке в Геленджике

Более 10 домов и два соцобъекта пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области

Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья

Из-за непогоды нет электричества в 11 городских округах Подмосковья

Минобороны РФ заявило об отражении ракетного удара ВСУ по объектам в Крыму

Выросло число тюменских территорий, где из-за паводка введен режим ЧС

Путин рассказал, что ему постоянно приходится бороться с желанием кому-нибудь "врезать"

Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ

Минпросвещения предложило отнести выставление оценок по поведению к компетенции школ

Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной атаки дронов

Уровень реки Ишим в одноименном тюменском городе превысил опасную отметку

Уровень реки Ишим в одноименном тюменском городе превысил опасную отметку
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне129 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6309 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов204 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });