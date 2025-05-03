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Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной атаки дронов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В городе Новороссийске Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА на жилые дома, сообщает в субботу оперштаб региона.

"В Новороссийске введен режим ЧС. (...) На месте работают оперативные службы. В случае необходимости развернем пункты временного размещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей. Им оказывается вся необходимая помощь.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко со своей стороны сообщил, что встретился с жильцами одного из домов, подвергшихся удару.

"Они (жильцы - ИФ) обеспокоены его восстановлением: уже формируем план аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим", - написал Кравченко в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ночью 3 мая ВСУ пытались атаковать инфраструктуру Новороссийска с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет. В пресс-службе администрации города уточняли, что в настоящее время возобновлена работа общественного транспорта, приостановленная ранее из-за угрозы применения БПЛА.

Новороссийск Краснодарский край Андрей Кравченко
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