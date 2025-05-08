Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское вырос за сутки на 50 см

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Волна паводка на реке Ишим пришла в Абатский район Тюменской области, уровень воды поднялся там за сутки на 50 см, сообщил губернатор региона Александр Моор в четверг.

"За сутки уровень воды поднялся там сразу на полметра, он составляет 939 см. До значений 2017 года остается около двух метров", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, выше по течению реки Ишим на всех гидропостах фиксируется спад уровня воды. "В селе Ильинка - минус три сантиметра, в Казанском - минус десять, в городе Ишиме уровень опустился на восемь сантиметров", - отметил Моор.

По его словам, особое внимание в настоящее время уделяется федеральной трассе Р-402, связывающей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. В Абатском районе она проходит через райцентр.

"Дорожники укрепили обочину, которая встречает течение реки. Насыпали земляной вал высотой до одного метра. По расчетам, этого должно хватить с запасом", - подчеркнул Моор.

В праздничные дни все службы работают круглосуточно, чтобы минимизировать возможные потери из-за паводка, добавил губернатор.

Как сообщалось, критический уровень воды в реке Ишим в Казанском районе был превышен в конце апреля, в Ишиме - в начале мая.