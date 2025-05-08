Поиск

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское вырос за сутки на 50 см

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Волна паводка на реке Ишим пришла в Абатский район Тюменской области, уровень воды поднялся там за сутки на 50 см, сообщил губернатор региона Александр Моор в четверг.

"За сутки уровень воды поднялся там сразу на полметра, он составляет 939 см. До значений 2017 года остается около двух метров", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, выше по течению реки Ишим на всех гидропостах фиксируется спад уровня воды. "В селе Ильинка - минус три сантиметра, в Казанском - минус десять, в городе Ишиме уровень опустился на восемь сантиметров", - отметил Моор.

В РоссииУровень реки Ишим в одноименном тюменском городе превысил опасную отметкуУровень реки Ишим в одноименном тюменском городе превысил опасную отметкуЧитать подробнее

По его словам, особое внимание в настоящее время уделяется федеральной трассе Р-402, связывающей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. В Абатском районе она проходит через райцентр.

"Дорожники укрепили обочину, которая встречает течение реки. Насыпали земляной вал высотой до одного метра. По расчетам, этого должно хватить с запасом", - подчеркнул Моор.

В праздничные дни все службы работают круглосуточно, чтобы минимизировать возможные потери из-за паводка, добавил губернатор.

Как сообщалось, критический уровень воды в реке Ишим в Казанском районе был превышен в конце апреля, в Ишиме - в начале мая.

Тюменская область Александр Моор река Ишим Ишим Абатское
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин и Си Цзиньпин побеседовали перед началом переговоров с участием делегаций

Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было

Си Цзиньпин отметил, что развитие отношений РФ и КНР способствуют процветанию двух стран

"АЛРОСА" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества

"АЛРОСА" добыла самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества

Авиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четверга

Авиатранспорт в РФ вернется к штатному расписанию к вечеру четверга

Путин заявил, что будет рад посетить Китай с официальным визитом

Почти 2,5 тыс. пассажиров ожидают вылета в аэропортах Сибири

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

Аэропорт Новокузнецка возобновил работу

Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву придаст мощный импульс сотрудничеству КНР и РФ

Си Цзиньпин заявил, что его визит в Москву придаст мощный импульс сотрудничеству КНР и РФ
Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана44 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6333 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });