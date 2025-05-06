Суд признал банкротом бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края во вторник признал банкротом бенефициара агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана, говорится в материалах суда.

Суд ввел процедуру реализации имущества в отношении бизнесмена. Информация о сроке действия процедуры и назначении конкретного финансового управляющего пока не опубликована.

Процедура реструктуризации долгов в отношении Гольдмана в рамках дела о банкротстве была введена 6 июня 2024 года по заявлению Сбербанка. Требования банка в размере 614,4 млн рублей были включены в третью очередь реестра кредиторов. Финансовым управляющим была назначена Анна Захарова.

Согласно материалам суда, в числе кредиторов Гольдмана, не считая Сбербанка, числятся, в частности, Цифра банк, Росбанк, "Совкомбанк факторинг" (небанковская структура Совкомбанка), Промсвязьбанк, банк "Левобережный", Т-Банк и еще ряд компаний.

Кроме того, на сегодняшний день в рамках дел о банкротстве холдинга банкротами также признаны уже все семь "дочек" Goldman Group: ООО "ОбъединениеАгроЭлита" по заявлению ООО "МегаМикс" (Волгоград) и ООО "СибНефтьРезерв", ООО "ТД Мясничий", ООО "Атамановское ХПП", ООО "ИС Петролеум", ООО "Первая заготовительная компания" и ООО "АгроЭлита" по заявлениям Сбербанка. Также банкротом было признано ПАО "УК "Голдман групп", управляющее всеми активами холдинга.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, специализировался на работе по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

В отношении самого Гольдмана, покинувшего Россию, в настоящее время также ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля 2024 года.