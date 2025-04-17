Красноярский арбитраж признал банкротами все семь "дочек" Goldman Group

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО "АгроЭлита" (входит в агрохолдинг Goldman Group), говорится в материалах суда.

Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкурсного управляющего пока не опубликована.

Таким образом, банкротами были признаны все семь "дочек" холдинга. Ранее суд признал банкротами ООО "ОбъединениеАгроЭлита" по заявлению ООО "МегаМикс" (Волгоград), а также ООО "СибНефтьРезерв", ООО "ТД Мясничий", ООО "Атамановское ХПП", ООО "ИС Петролеум" и ООО "Первая заготовительная компания" по заявлениям Сбербанка. Также банкротом было признано ПАО "УК "Голдман групп", управляющее всеми активами холдинга.

Процедура наблюдения в "АгроЭлите" в рамках дела о банкротстве была введена 23 апреля 2024 года по заявлению ООО "Группа "Продовольствие" (Алтайский край). Требования группы в размере 55,2 млн рублей были включены в третью очередь реестра кредиторов. Временным управляющим был назначен Александр Пупков.

В числе кредиторов компании на данный момент, кроме группы "Продовольствие", числятся, в частности, Сбербанк, Енисейский объединенный банк, нефтетрейдер "Уфаойл", "Совкомбанк факторинг"(небанковская структура Совкомбанка), ББР Банк и ряд других компаний.

Также продолжает действовать процедура реструктуризации долгов в отношении самого бенефициара холдинга Романа Гольдмана. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 6 мая.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, специализировался на работе по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

В отношении самого Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад" (признан банкротом), а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля 2024 года.