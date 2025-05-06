Семьи погибших в Махачкале полицейских получат по 1 млн рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Власти Дагестана выделят денежные компенсации семьям погибших полицейских и пострадавших при вооруженном нападении в Махачкале в минувший понедельник, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале во вторник.

"Приняли решение выделить семьям погибших сотрудников полиции по 1 млн рублей. (...) сделаем все, чтобы поддержать их в это тяжелое время", - написал глава республики.

Меликов добавил, что пострадавшим в результате нападения будет оказана помощь в размере до 500 тыс. рублей - в зависимости от степени тяжести полученных ранений.

Уточняется, что финансовые средства будут выделены из регионального социального фонда "Все вместе".

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестных на наряд ДПС в Махачкале в понедельник двое полицейских погибли, еще двое получили ранения. Пострадали также трое гражданских. Двое нападавших нейтрализованы.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).