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Арестован обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале 5 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Советский суд Махачкалы арестовал до 5 июля жителя Дагестана, обвиняемого в нападении на сотрудников полиции в городе 5 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

Согласно поступившему в суд материалу следствия, 5 мая 2025 года, обвиняемый вместе с другим соучастником преступления, вооруженные ножами напали на сотрудников ДПС в Махачкале и, завладев их служебным огнестрельным оружием, а также угнав патрульный автомобиль, скрылись.

Обвиняемый и его соучастник, по версии следствия, прицельно стреляли в полицейских, в результате чего погибли два сотрудника полиции.

5 мая в результате нападения двое полицейских погибли, еще двое получили ранения. Пострадали также трое гражданских. По данным следственного управления СКР по республике, один из нападавших был убит, второй был ранен и доставлен в больницу.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 (угон без цели хищения), ст. 226 (хищение оружия) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Дагестан СКР Махачкала Советский суд
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