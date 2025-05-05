МВД Дагестана уточнило, что при перестрелке в Махачкале погибли двое полицейских

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - МВД по Дагестану уточнило, что в результате перестрелки в Махачкале погибли двое полицейских.

"Сегодня примерно в 14:15 в Махачкале на улице Керимова неизвестные лица открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. В результате нападения преступников на наряд ДПС двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ответными мерами сотрудников полиции нападавшие нейтрализованы", - говорится в сообщении.

Пострадавшим сотрудникам полиции и трем гражданским, получившим ранения, оказывается необходимая помощь. Уточняется, что среди раненых - 40-летняя женщина и девушка 17 лет, оказавшиеся в непосредственной близости от места происшествия.

"Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и установлению возможных соучастников продолжаются", - проинформировали в МВД.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестных на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских. Двое нападавших были ликвидированы, остальные скрылись на патрульном автомобиле, позже эту машину нашли брошенной.

Минздрав республики сообщал о госпитализации шести пострадавших, в том числе двух нападавших, однако позже информация об этом не подтвердилась. Мндздав уточнил, что пострадали пять человек, в том числе двое полицейских.

Управлением СКР по Дагестану по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).