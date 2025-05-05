Двое напавших на сотрудников ГИБДД в Махачкале ликвидированы

Повреждение на полицейском автомобиле на месте нападения в Махачкале Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Двое вооруженных человек, совершивших нападение на сотрудников ГИБДД в Махачкале, ликвидированы, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану в понедельник.

Днем в понедельник в Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Дагестану. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских.

Минздрав Дагестана сообщает о шести пострадавших в результате перестрелки в Махачкале, в том числе двух гражданских и двух нападавших.

"По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб на месте, ещё двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи. Двоих тяжелораненых боевиков также госпитализировали в стационар. Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет", - сообщается в телеграм-канале Минздрава республики.