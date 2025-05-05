Погибшим при вооруженном нападении в Махачкале полицейским было 26 и 27 лет

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сотрудникам полиции, которые погибли в понедельник в результате нападения неустановленных лиц в столице Дагестана, было 26 и 27 лет, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Сегодня мы потеряли двух наших молодых коллег. Полицейского мобильного взвода 3-й роты 3-го батальона полка ППС по Махачкале, сержанта полиции, 27-летнего Газибега Шахбанова и инспектора 9-го взвода батальона полка ДПС, младшего лейтенанта полиции, 26-летнего Ислама Арсланбекова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестных на наряд ДПС в Махачкале в понедельник двое полицейских погибли, еще двое получили ранения. Пострадали также трое гражданских. Двое нападавших нейтрализованы.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).