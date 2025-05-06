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В Кремле раскрыли план двусторонних встреч Путина с иностранными лидерами 7-10 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 7-10 мая проведет ряд встреч с иностранными лидерами, которые прибудут в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"7 мая у нашего президента запланированы три встречи с лидерами иностранных государств. Первая встреча - с президентом Республики Куба Мигелем Диасом Канелем Бермудесом", - сказал Ушаков.

Бермудес уже прибыл в Россию и сейчас находится в Петербурге, отметил он.

Также 7 мая Путин встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

"В ходе встречи с монгольским президентом обсудим основные направления дальнейшего развития отношений по самым различным направлениям и вопросам", - сказал в связи с этим Ушаков.

Также 7 мая Путин примет президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Ушаков напомнил, что Путин уже встречался с Сассу-Нгессо в 2024 году в России.

"Сейчас будут рассмотрены вопросы реализации достигнутых в ходе этого визита договоренностей. Естественно, наметят конкретные шаги по развитию углубленного сотрудничества", - добавил он.

8 мая президент России проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. 9 мая Путин планирует переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Сербии Александром Вучичем, а также с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

На 9 мая у Путина запланированы переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, рассказал Ушаков.

"10 мая у президента запланированы еще шесть двусторонних встреч, которые, как представляется, закончатся очень поздно вечером. Сначала это будет встреча с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, затем - с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, затем - с президентом Палестины Махмудом Аббасом", - сказал помощник президента

Говоря о беседе Путина и Аббаса, Ушаков подчеркнул, что "это важная встреча с учетом нынешней острой ситуации на Ближнем Востоке, и поэтому и наша сторона, и палестинские коллеги придают этим контактам большое значение".

"Затем запланирована встреча с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, и после этого наш президент встретится с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, и затем президент встретится с Аланом Гаглоевым, президентом Южной Осетии", - добавил он.

Владимир Путин Юрий Ушаков
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