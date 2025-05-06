Путин 9 мая проведет встречи с Фицо и Вучичем

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 9 мая обсудит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо ситуацию на Украине, а с президентом Сербии Александром Вучичем - положение дел на Западных Балканах, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Предстоит встреча президента России с председателем правительства Словацкой республики Робертом Фицо, - сказал Ушаков журналистам. - Будут обсуждаться вопросы двустороннего характера, международная тема, включая ситуацию вокруг Украины".

Фицо в конце 2024 года уже приезжал в Россию.

"Нынешнее словацкое руководство и лично председатель правительства выступают за сохранение исторической правды о событиях Второй Мировой войны, о роли России в освобождении Словакии и Европы от нацизма, чтит память погибших воинов Красной Армии", - сказал Ушаков.

9 мая также состоится встреча Путина с президентом Сербии Александром Вучичем.

Ушаков отметил, что стратегическое сотрудничество России и Сербии носит взаимовыгодный характер. "Помимо обсуждения двусторонних тем состоится обмен мнениями и по положению дел на Западных Балканах", - сказал он.