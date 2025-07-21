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"АЛРОСА" задумалась о новых покупках в золотодобыче

Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" рассматривает новые приобретения золотодобывающих активов, заявил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

Именно золотодобыча является приоритетным направлением диверсификации "АЛРОСА", хотя компания также изучает проекты по добыче полиметаллов, ответил Николаев на вопрос относительно перспектив изучения полиметаллических месторождений. "Их (полиметаллические месторождения - ИФ) не надо изучать, всё понятно, где что есть", - отметил он.

Николаев напомнил, что "АЛРОСА" уже приобрела крупный золотодобывающий проект в Магаданской области (Дегдекан).

"Рассматриваются и другие проекты", - подчеркнул глава Якутии, не уточнив возможный объем инвестиций, который, по его словам, еще не обсуждался на наблюдательном совете "АЛРОСА".

"Уверен, что компания "АЛРОСА" и в дальнейшем, оставаясь крупнейшей алмазодобывающей компанией мира, будет также делать вложения в другие отрасли с целью диверсификации, в том числе на территории республики Саха - Якутия", - резюмировал Николаев.

Сроки и объемы возможной продажи части добычи "АЛРОСА" в Гохран, параметры которой, по данным Минфина, обсуждались компанией и Гохраном, пока неизвестны, сообщил глава Якутии.

"Мы понимаем, какой ассортимент компания сейчас готова предложить Гохрану для выкупа. В целом, общие параметры понятны, но окончательные сроки и в каких объемах будет сделка, я сегодня говорить не могу", - сказал он.

Федеральным бюджетом на 2025-2027 годы на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрено до 154,5 млрд рублей ($1,55 млрд). Гохран в этом году может направить на алмазы половину заложенных для него в бюджете ассигнований, говорил в июне замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Сделка продиктована необходимостью поддержать "АЛРОСА" на фоне затяжного кризиса на рынке алмазов.

Айсен Николаев АЛРОСА Гохран Якутия
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