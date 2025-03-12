"АЛРОСА" будет обращаться в Гохран только в случае реальной необходимости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" будет обращаться за помощью к Гохрану только в случае реальной необходимости, которой пока нет, так как на рынке алмазов появились первые признаки стабилизации, заявил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев. Якутия является одним из основных акционеров алмазодобывающей компании, испытывающей проблемы на фоне плохой конъюнктуры рынка алмазов и санкций.

"Такая возможность [продажа части продукции в Гохран] "опционально" есть. Со всеми об этом проговорено. Но при этом мы понимаем, что обращаться будем только в случае реальной необходимости. На рынке появились первые признаки стабилизации, но пока делать выводы рано", - ответил он на вопрос о возможности обращения в этом году в Гохран.

В марте 2024 года "АЛРОСА", на которую приходится 95% российской добычи алмазов, заключила соглашение с курирующим Гохран Минфином о выкупе части произведенного сырья. Тогда же прошла сделка по закупке первой партии алмазов. Еще одна сделка, как сообщала компания, могла состояться до конца прошлого года.

Россия как участник мирового рынка алмазов готова использовать для восстановления алмазной отрасли ресурсы Гохрана, придерживаясь при этом традиционного принципа "price-over-volume", говорил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Этот подход предполагает ограничение предложения ради поддержки цен. По словам Моисеева, во втором квартале этого года, изучив состояние алмазного рынка, Минфин может рассмотреть возможность новой закупки алмазов у "АЛРОСА".

Федеральным бюджетом на 2025-2027 годы на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрено до 154,5 млрд рублей ($1,55 млрд).

Николаев также уточнил, что программа сокращения издержек, о которой "АЛРОСА" заявила в конце прошлого года, не предусматривает окончательной консервации низкорентабельных месторождений.

"Мы считаем, что при коррекции цен месторождения могут быть обратно вовлечены в оборот. Тем более, что большинство из них россыпные", - сказал глава Якутии, отметив, что программа была утверждена руководством республики.

Принятие программы сокращения издержек связано с очень непростой ситуацией на мировом алмазном рынке, где не оправдались надежды на рынок Китая, спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в котором даже не приблизился к допандемийным значениям, пояснил Николаев.

"Цены на рынке падают, и соответственно, мы должны снижать свои расходы", - отметил он.

Также сказались санкции. По мнению Николаева, "санкции ничего хорошего не сделали и для мирового рынка".

"Непростые" решения по оптимизации расходов в части социальной ответственности будут реализованы с наименьшими потерями, считает глава Якутии.

"Что касается сокращения кадров, то, конечно, это вопрос всегда болезненный. Коснулся он серьезно управленческого персонала, инженерно-технических работников. Людей с рабочими специальностями, вахтовиков мы с руководством стараемся перенаправлять внутри компании на те направления, где есть потребность", - заявил он.

Якутия владеет 25% плюс одна акция "АЛРОСА". Еще 8% акций принадлежат якутским улусам.