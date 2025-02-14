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Крупные ИТ-компании для сохранения льгот должны будут участвовать в подготовке студентов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Крупные ИТ-компании, аккредитованные Минцифры РФ и получающие льготы, должны будут для подтверждения аккредитации заключать соглашения с вузами для совместной работы над образовательными программами для подготовки ИТ-специалистов. Соответствующий проект постановления подготовлен Минцифры РФ.

Как пояснили в министерстве, крупные ИТ-компании, как основные потребители ИТ-кадров, будут участвовать в их подготовке. "Мы ожидаем, что ИТ-компании будут участвовать в создании образовательных программ, привлекать квалифицированных преподавателей и специалистов-практиков для обучения студентов, а также развивать программы стажировок", - говорится в сообщении Минцифры РФ .

Еще одно условие для получение аккредитации - доля иностранного участия в ИТ-компании не должна превышать 50%.

Проект также предусматривает расширение перечня компаний, которые смогут претендовать на ИТ-аккредитацию.

Так, теперь ИТ-аккредитацию смогут получить: компании, осуществляющие деятельность в области квантовых коммуникаций, обеспечения защиты информации, а также коммерческие компании с преимущественным госучастием, если они получают более 70% дохода от деятельности в области информационной безопасности.

Кроме того, планируется создание федерального реестра стартапов, в который будут включаться организации с выручкой менее 1 млн рублей, созданные менее чем за 3 года до подачи заявления на получение госаккредитации.

Кроме того, Минцифры подготовило проект приказа, предусматривающего, что на сайте аккредитованной или претендующей на аккредитацию компании теперь должно быть указано наименование организации, юридический и фактический адрес, ИНН, основной код ОКВЭД, контактные данные, информация о видах ИТ-деятельности.

Предполагается, что соответствие указанным требованиям будет подтверждаться во время ежегодной плановой проверки, которая начнется в мае 2025 года. Требование по доле иностранного участия вступает в силу 1 сентября 2025 года.

Минцифры
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