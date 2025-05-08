Путин назвал внешнеполитическую связку РФ и КНР важнейшим стабилизирующим фактором в мире

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российско-китайская "внешнеполитическая связка" является важнейшим стабилизирующим фактором на международной арене, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности российско-китайская внешнеполитическая связка - это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене", - сказал он в начале российско-китайских переговоров на высшем уровне в расширенном формате.

Россия и Китай, по его словам, совместно отстаивают формирование более справедливого и демократичного многополярного миропорядка, основанного на международном праве и центральной роли ООН в мировых делах.

В свою очередь председатель КНР отметил, что Китай и Россия "неуклонно укрепляют политическое взаимодоверие и стратегическое взаимодействие, поддерживают тесную координацию в международных делах, укрепляют стабильность в турбулентном мире".

"Китай и Россия, будучи мировыми державами, постоянными членами Совбеза ООН, несут особую ответственность перед эпохой, обязаны неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие, совместно продвигать равноправную и упорядоченную многополярность, а также общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию", - сказал Си Цзиньпин.