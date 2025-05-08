Россия и Китай подпишут обновленное соглашение о поощрении и защите инвестиций

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Обновленное соглашение между правительствами России и Китая о поощрении и защите инвестиций будет подписано в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня будем подписывать обновленное межправсоглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое, уверен, окажет позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию нашей хозяйственной кооперации," - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

Он сообщил, что в портфели инвестиционной межправкомиссии входят уже 86 проектов на сумму более 200 млрд долларов.