Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Развитие отношений России и Китая не направлено против кого бы то ни было, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы ты ни было. Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер", - сказал он в начале российско-китайских переговоров на высшем уровне в Кремле.

Путин подчеркнул, что намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество - это "основанный на стратегическом взаимодействии выбор России и КНР".

Выступая в начале переговоров, президент РФ подчеркнул, что отношения двух стран являются всеобъемлющим партнерством и стратегическим взаимодействием.

Ранее на встрече председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что поступательное движение в развитии отношений между Россией и Китаем способствует процветанию двух стран и реформированию системы глобального управления.