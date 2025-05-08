Минобороны заявило о зеркальном ответе на нарушение Украиной режима прекращения огня

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российская армия зеркально отвечает на нарушение Украиной режима прекращения огня, заявило Минобороны РФ в четверг.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - говорится в его сообщении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что Украина, несмотря на объявленный режим прекращения огня, не прекратила боевые действия, ВСУ предприняла две попытки прорыва в Курскую область. В министерстве также отметили, что нарушение Украиной режима прекращения огня говорит о нежелании урегулировать конфликт мирным путем.







