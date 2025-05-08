Поиск

Минобороны заявило о зеркальном ответе на нарушение Украиной режима прекращения огня

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российская армия зеркально отвечает на нарушение Украиной режима прекращения огня, заявило Минобороны РФ в четверг.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - говорится в его сообщении.

Ранее Минобороны РФ заявило, что Украина, несмотря на объявленный режим прекращения огня, не прекратила боевые действия, ВСУ предприняла две попытки прорыва в Курскую область. В министерстве также отметили, что нарушение Украиной режима прекращения огня говорит о нежелании урегулировать конфликт мирным путем.



Хроника 24 февраля 2022 года – 08 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Си Цзиньпин считает важным укреплять политическое взаимодоверие с Россией

Ушаков сообщил, что приглашение Путину посетить с визитом Индию остается в силе

Путин заявил о близости подходов РФ и КНР по ключевым международным и региональным проблемам

Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными

Путин назвал отношения России и Китая самодостаточными

Путин обсудил с Си Цзиньпином взаимодействие в сфере политики и безопасности

РФ и КНР подписали обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о нежелании Украины урегулировать конфликт

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что армия Украины не прекратила боевые действия

Военная операция на Украине

Российские военные заявили о соблюдении ими режима прекращения огня в зоне СВО

Лукашенко прибыл в Москву

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6338 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне151 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана45 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов208 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });