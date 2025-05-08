Минобороны РФ сообщило, что армия Украины не прекратила боевые действия

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Украина, несмотря на объявленный режим прекращения огня, не прекратила боевые действия, ВСУ предприняла две попытки прорыва в Курскую область, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики", - сказано в сообщении ведомства.

Минобороны РФ также сообщило, что украинские военные почти 500 раз нарушили режим прекращения огня.

"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 4 с применением реактивных систем залпового огня", - сказали в министерстве.

"Осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня", - заявило Минобороны.

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия в зоне спецоперации соблюдает режим прекращения огня.