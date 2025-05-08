Минобороны РФ заявило о нежелании Украины урегулировать конфликт

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Украина нарушает режим прекращения огня, это говорит о нежелании урегулировать конфликт мирным путем, заявило Минобороны РФ в четверг.

"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта на Украине мирным путем", - сказано в его сообщении.

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль 28 апреля.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорилось в официальном сообщении.