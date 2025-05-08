Российские военные заявили о соблюдении ими режима прекращения огня в зоне СВО

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российская армия в зоне спецоперации соблюдает режим прекращения огня, заявило Минобороны РФ в четверг.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы - с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - сказано в сообщении министерства.

"Вооруженными Силами России строго соблюдается режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами", - заявило Минобороны РФ.