Песков заявил, что для 30-дневного перемирия нужно учесть множество нюансов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Обсуждение перемирия с Украиной невозможно без учета большого количества нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, получила ли Москва предложение заключить 30-дневное перемирие с Киевом, Песков ответил, что "эта тема давно "бросалась" украинской стороной".

При этом он напомнил, что как только тема перемирия "была озвучена администрацией (президента США Дональда - ИФ) Трампа, она была поддержана президентом (РФ Владимиром - ИФ) Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом".

Ранее в западных СМИ появилась информация, что европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. Согласно сообщениям, предложение еще не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече "коалиции желающих", которая пройдет в Украине. При этом предложение может быть выдвинуто "в ближайшие дни".