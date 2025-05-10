Каллас заявила о поддержке ЕС призыва к 30-дневному прекращению огня на Украине

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз присоединяется к призыву к полному и безусловному прекращению огня на Украине на срок не менее 30 дней, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Эта пауза в боевых действиях может стать важным шагом на пути к сокращению страданий гражданского населения и предоставить пространство для содержательных переговоров о подлинном мире", - говорится в ее заявлении от имени Евросоюза.

В документе сказано, что "ЕС остается твердым в своей приверженности всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине, основанному на принципах Устава ООН и международного права, и приветствует все усилия по достижению такого мира".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, получила ли Москва предложение заключить 30-дневное перемирие с Киевом, ответил, что "эта тема давно "бросалась" украинской стороной".

При этом он напомнил, что как только тема перемирия "была озвучена администрацией (президента США Дональда - ИФ) Трампа, она была поддержана президентом (РФ Владимиром - ИФ) Путиным с оговоркой о том, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом".

Ранее в западных СМИ появилась информация, что европейские страны и Соединенные Штаты завершают работу над предложением по прекращению огня на Украине на 30 дней. Согласно сообщениям, предложение еще не было полностью одобрено, работа над ним продолжится в выходные на встрече "коалиции желающих", которая пройдет на Украине.