Макрон назвал 30-дневное перемирие главным вопросом для начала урегулирования на Украине

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что на повестке дня один вопрос, в контексте которого можно работать над урегулированием украинского конфликта - будет ли 30-дневное перемирие.

"Сегодня есть только один вопрос, на который нужно получить ответ: готова ли Россия к прекращению огня хотя бы на 30 дней, чтобы в этом контексте выстроить прочный и долгосрочный мир", - сказал Макрон в среду в Париже на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

По его словам, сейчас это главный вопрос, другие будут возникать следом.

Президент добавил, что важно также, будет ли российская сторона верна своему слову, особенно данному в ходе обсуждений с американской администрацией.

Макрон подчеркнул, что французская сторона координирует свою политику по украинскому урегулированию с Мерцем и его командой.

В свою очередь канцлер ФРГ заявил, что военные действия на Украине не закончатся "без еще большей политической и военной вовлеченности Соединенных Штатов", которых не смогут заменить европейцы.