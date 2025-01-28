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В I чтении принят проект об установлении кабмином минимальных цен всех табачных изделий

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает, что минимальные цены на всю табачную продукцию, а не только на сигареты и папиросы, будут определяться правительством РФ. Законопроект также уточняет порядок государственной регистрации основного технологического оборудования и лицензирования в сфере производства табака.

Документ (№687969-8) был внесен в парламент группой депутатов в августе 2024 года.

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Согласно действующему законодательству, правительство с 1 марта 2024 года регулирует минимальные цены на табачную продукцию в виде сигарет и папирос, а также минимальную цену на никотинсодержащую продукцию. Принятый в первом чтении законопроект предлагает правительству регулировать минимальную цену на всю табачную продукцию. Это может быть, в частности, табак для кальяна, самокруток, альтернативные формы некурительной табачной продукции.

"Следует отметить, что распространение на табачную продукцию (за исключением сигарет и папирос, в отношении которых действующий механизм ценового регулирования обеспечивает свою эффективность) государственного ценового регулирования, аналогичного ценовому регулированию никотинсодержащей продукции, будет способствовать сокращению доли нелегального рынка табачной продукции и при этом не приведет к избыточной административной нагрузке на легальных участников рынка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятый в первом чтении законопроект также расширяет полномочия Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками при регистрации оборудования. Надзорный орган сможет принимать решения о государственной регистрации только того технологического оборудования, которое подлежит регистрации. Ранее можно было отказать в регистрации всего оборудования, если часть из него не соответствовала требованиям. Дополнено новое основание для отказа в регистрации: оборудование не установлено или не смонтировано. Введены правила внесения изменений в реестр оборудования, если у собственника изменилось наименование юридического лица, организационно-правовая формы и другие данные. Определён перечень случаев, при которых технологическое оборудование нельзя консервировать. Это предотвратит злоупотребления при использовании оборудования, которое должно быть активным, говорится в пояснительных материалах.

Если заявитель указывает адреса деятельности, отличные от мест нахождения оборудования, надзорный орган обязан будет провести выездную проверку для подтверждения соответствия.

Введены дополнительные основания для аннулирования лицензии без суда, если нарушения не устранены в установленный срок.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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