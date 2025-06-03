Потери бюджета из-за нелегального табака оценены в 150 млрд рублей в год

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Потери бюджета из-за нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции ежегодно превышают 150 млрд рублей, сообщил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям табачной компании JTI Россия Сергей Глушков на пленарной сессии в рамках Недели российского ритейла.

"При этом потери добросовестных производителей этой продукции от нелегального оборота составляют 50 млрд рублей в год", - сказал он.

По его словам, маркировка табачной и никотинсодержащей продукции позволяет снизить объемы нелегальной торговли. На исключение из оборота псевдоторговцев, нелегальных дилеров направлен и законопроект по лицензированию розничной торговли. Но при этом эксперт отметил имеющиеся риски: повышение барьеров для малого бизнеса, сокращение числа точек продаж легальной продукции увеличивает спрос на нелегальную продукцию.

Глушков также призвал усилить контроль за доставкой нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции через сервисы экспресс-доставки. Сегодня курьерские и почтовые службы все чаще используются для транспортировки контрафактных и контрабандных изделий, отметил он.

Представитель JTI также обратил внимание на проблемы дистанционной продажи электронных устройств для потребления никотина.

"Необходимо полностью исключить возможность доставки и транспортировки нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции через службы доставки", - заявил он, отметив, что в поисковиках можно легко найти магазины с дистанционной продажей сигарет, вейпов и других никотинсодержащих продуктов. При этом в поисковой выдаче с первой же строчки доступна покупка любых табачных и никотинсодержащих изделий онлайн, констатировал он.