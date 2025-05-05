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В Забайкалье потушили крупный лесной пожар, начавшийся 11 апреля

В Забайкалье потушили крупный лесной пожар, начавшийся 11 апреля
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В труднодоступной местности Забайкальского края потушили природный пожар, охвативший почти 40 тысяч гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

"В Тунгокоченском районе на удаленной и труднодоступной территории ликвидирован крупный "рукотворный" лесной пожар на площади, пройденной огнем 36,1 тысячи га. Пожар возник 11 апреля из-за нарушения местным населением правил пожарной безопасности в лесах", - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали более 80 парашютистов и десантников федеральной и Забайкальской Авиалесоохраны.

За прошедшие сутки на землях лесного фонда в Читинском, Карымском, Хилокском и Чернышевском районах также были ликвидированы еще четыре лесных пожара, огонь прошел 14,6 тысячи га.

Всего на 5 мая на землях лесного фонда на территории Забайкальского края проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров (общая площадь составляет 265,1 тысячи га), из них 10 очагов удалось локализовать (203,4 тысячи га).

В регионе пожары тушат свыше 2 тысяч человек. Помощь Забайкальскому краю в тушении лесных пожаров оказывают 813 парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны, их коллеги из Коми, Югры, Бурятии, Якутии, Иркутской области.

С 7 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, с 23 апреля - режим ЧС федерального уровня.

Забайкалье Авиалесоохрана Забайкальский край
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