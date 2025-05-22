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Площадь лесных пожаров в РФ превысила прошлогодний уровень в 2,5 раза

Площадь лесных пожаров в РФ превысила прошлогодний уровень в 2,5 раза
Архивное фото
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Общая площадь лесных пожаров на территории России составляет около 2 млн га, что в 2,5 раза выше прошлогоднего показателя, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"С начала года на территории РФ возникло почти 2,5 тыс. очагов лесных пожаров, что сопоставимо с прошлогодними показателями. Однако площадь пожаров составляет около 2 млн га, что в 2,5 раза выше значений за аналогичный период 2024 года", - сказал Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

Министр подчеркнул, что "наиболее сложная обстановка складывается в Забайкальском крае и Республике Бурятия".

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"С начала года в Забайкалье зарегистрировано 487 очагов лесных пожаров на общей площади 1,5 млн га. (...) На сегодняшний день на территории субъекта действуют 39 очагов лесных пожаров на общей площади почти 750 тыс. га, из которых девять - локализовано", - сообщил министр, добавив, что в пяти километрах от населенных пунктов действуют восемь очагов лесных пожаров, из них один - локализован.

В Бурятии с начала года возникло 207 очагов лесных пожаров на общей площади 170 тыс. га. "На сегодняшний день на территории республики действуют 20 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 12 тыс. га. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют четыре лесных пожара на площади почти 2 тыс. га", - сказал Куренков.

По его словам, с начала пожароопасного сезона в Забайкалье и Бурятии огонь от лесных пожаров 65 раз приближался на опасное расстояние к населенным пунктам.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что самые большие лесные пожары в этом году наблюдаются в двух районах Забайкальского края, и ситуация останется сложной до конца мая. "Обстановка по прогнозу Росгидромета, который мы наблюдаем (в Забайкалье - ИФ), до конца месяца будет напряженная, особенно ветровая нагрузка. В начале июня должен зайти циклон из Китая, который должен, в принципе, стабилизировать обстановку", - сказал Козлов.

Министр напомнил, что в крае был введен режим ЧС. "Будем, соответственно, подбивать все цифры расходов, и содержание группировки будем компенсировать Забайкальскому краю", - пообещал он.

С 7 апреля в Забайкальском крае из-за природных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, с 23 апреля - режим ЧС федерального уровня.

13 мая власти Бурятии ввели режим ЧС регионального характера в лесах из-за сложной ситуации с лесными пожарами.

МЧС РФ Минприроды РФ Александр Куренков Александр Козлов Бурятия Забайкальский край
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