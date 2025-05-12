Почти 40 лесных пожаров потушили в Иркутской области за майские праздники

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - За минувшие майские праздничные и выходные дни в лесах Иркутской области ликвидировали 39 пожаров, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"В период с 7 по 11 мая в лесном фонде в Иркутской области было ликвидировано 39 возгораний на общей площади 941,7 га. Из них 31 возгорание потушено в день обнаружения. Оставшиеся восемь ликвидированы на следующий день после обнаружения", - говорится в сообщении.

Тушили лесные пожары 515 человек с привлечением 133 единиц техники.

Ежедневно на патрулирование в зависимости от погодных условий выходили от 74 до 181 группы, общая численность которых составила от 199 до 524 человек. Авиационный мониторинг вели два легкомоторных самолета и два Ан-2. Также были задействованы беспилотники, одновременно - до 30 штук.

"На утро 12 мая все лесные пожары в Иркутской области ликвидированы", - информирует пресс-служба.