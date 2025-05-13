Из Турции в Россию вернулись почти все туристы, застрявшие из-за задержек рейсов

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Россию вернулись почти все туристы, застрявшие в Турции из-за задержек и отмен рейсов на майские праздники, расписание турецких авиакомпаний восстановится полностью к 14 мая, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

"На данный момент, по данным туроператоров, почти 100% путешественников, которые застряли в Турции из-за задержек и отмен рейсов турецких перевозчиков, вернулись в Россию. Процент отмен туров (в основном на рейсах Turkish Airlines и Pegasus Airlines) за период "авиационного хаоса" с 6 по 9 мая составляет от 3 до 20% в зависимости от оператора. Работа с каждым туристом, изменившим планы, а также с опоздавшими к началу отпуска из-за задержек рейсов в Турцию, ведется в индивидуальном порядке", - сообщила АТОР.

Turkish Airlines и Pegasus 8-9 мая из-за закрытия аэропортов отменили десятки рейсов в Россию из Антальи, Бодрума и Даламана. Туроператоры частично пересадили своих туристов на дополнительные рейсы AZUR air и Southwind, часть из них отказались от поездок. Сейчас расписание рейсов почти восстановилось.

"Авиакомпания Turkish Airlines, чья полетная программа максимально пострадала от серии закрытий воздушного пространства над Москвой возвращается в расписание. В период с 10 по 13 мая перевозчик отменил только два рейса, еще 11 (13%) были задержаны более чем на час. Остальные выполнены по графику. 73% задержанных рейсов - из Антальи. Первый день без отмен и задержек прогнозируется только 14 мая", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, в аэропорту "Пулково" с 12 мая нет проблем с задержками рейсов Turkish Airlines.

Турция на майские праздники 2025 года была самым популярным зарубежным направлением отдыха россиян. Общее число поездок организованных туристов в этот период в АТОР ранее оценили в 900 тысяч.