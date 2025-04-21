Президент подписал закон о возможности заочно судить релокантов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о возможности вынесения приговора в отношении находящихся за рубежом лиц по 20 видам преступлений.

Закон вносит изменения в статью 247 Уголовно-процессуального кодекса и предусматривает возможность проведения судебного разбирательства по таким правонарушениям без участия подсудимого.

"Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил России, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма", - объясняла ранее руководитель рабочей группы по подготовке закона вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности.

Законопроект в парламент внесли четыре сотни депутатов во главе с Яровой и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.