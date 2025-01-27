Правительство поддержит возможность заочного привлечения иноагентов к ответственности

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство планирует поддержать законопроект о возможности заочного привлечения к ответственности иностранных агентов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва на инициативу.

Отзыв на законопроект 27 января утвердила правкомиссия по законопроектной деятельности, сказал собеседник агентства.

По его словам, законопроект предусматривает усиление административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах, в том числе в части установления возможности заочного привлечения иностранных агентов к административной ответственности, а также проведения административного расследования в сфере деятельности иностранных агентов.

Вместе с тем правительство указало на необходимость скорректировать положения части 1 статьи 3.5 КоАП, касающиеся размеров штрафов для граждан и должностных лиц с учетом проектируемых изменений в статью 19.4 КоАП.

В проекте отзыва указано, что предлагаемое законопроектом дополнение части 3 статьи 1.8 КоАП не учитывает положения проекта федерального закона № 743600-8 "О внесении изменений в КоАП РФ", уже поддержанного правительством (официальный отзыв от 22 августа 2024 года № ДГ-П4-27278), предусматривающие возможность заочного привлечения к административной ответственности за любое административное правонарушение за пределами территории России, если оно направлено против интересов России, отметил собеседник агентства.