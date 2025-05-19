В Минюсте анонсировали поправки, ужесточающие уголовное наказание для иноагентов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко анонсировал поправки в закон, кардинально ужесточающие уголовное наказание для иностранных агентов, как это принято в США, Великобритании, Канаде и Австралии.

"Я думаю, что и депутатский корпус нас поддержит, поскольку эту уголовную ответственность (по аналогии с другими странами - ИФ) нужно вводить. Это и есть новая концепция. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые, в общем-то, ничего хорошего для нашей страны не приносят", - сказал Свириденко в понедельник на XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Он отметил, что в ряде других государств, в отличие от РФ, предусмотрено уголовное наказание, связанное с лишением свободы, при любом нарушении законов об иноагентах.

"Закон FARA американский ("Акт о регистрации иностранных агентов" - ИФ), - кстати, штраф в размере 10 тыс. долларов и тюремное заключение за нарушение любых положений законодательства об иноагентах - до пяти лет (заключения - ИФ)", - сказал Свириденко.

По его словам, в Австралии наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет установлено "за умышленное уклонение лица от регистрации в качестве иностранного агента".

"Великобритания - за неисполнение обязанностей по регистрации в качестве иностранного агента до пяти лет (заключения - ИФ). Канада - за неподачу заявления, неподачу отчетности, представление ложной информации, препятствование действиям должностных лиц наказывается лишением свободы сроком до пяти лет и штрафом", - сказал замминистра.

Для сравнения, отметил он, "в российском законодательстве штрафные санкции за совершение аналогичных нарушений физическими лицами составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а уголовная ответственность может наступить только в случае неоднократного нарушения закона в течение календарного года".

"Срок (наказания - ИФ) - до двух лет. Следует отметить, что столь незначительные суммы штрафов не способствуют соблюдению лицами, признанными иностранными агентами, (законодательства - ИФ). Сами иноагенты, как я уже сказал, до последнего времени торжествуют по факту их привлечения, включения в реестр", - сказал Свириденко.

Он добавил, что с 2012 года по 2025 год в России было зарегистрировано 990 иноагентов, а в США - 10 241.