Путин заявил о готовности недоброжелателей вредить России в ущерб самим себе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия должна быть готова к любым действиям своих возможных недоброжелателей, они готовы навредить Москве даже в ущерб себе, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Понимать, что может происходить, обязательно нужно, и надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Они в ущерб себе же делают, кажется, не будут того-то и того-то делать точно, потому что этим вредят, но делают же, придурки. Ой, извините, пожалуйста", - сказал он.

Президент с некоторым возмущением заметил, что таким образом ведущие экономики мира в рецессию впадают.

"Только бы нам навредить - "куплю билет и не поеду", называется, назло кондуктору. Что это такое? - сказал он. - Поэтому мы, конечно, должны иметь это в виду, что могут делать то, о чем говорят публично, и мы, конечно, должны, как минимум, минимизировать негативные последствия для нас".