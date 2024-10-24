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Путин не согласился, что Россия "сеет хаос" в Великобритании

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин опроверг утверждение британской разведки, что Россия "сеет хаос" в Великобритании.

"Это полная чушь", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"То, что происходит на улицах некоторых европейских городов, - результат внутренней политики этих государств, - сказал он. - Европейская экономика балансирует на грани рецессии, а ведущие экономики еврозоны - они фактически в рецессии".

Владимир Путин Великобритания Европа
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