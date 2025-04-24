Путин заявил, что рост ВВП РФ в этом году будет чуть ниже темпов 2024 г.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2025 году будет чуть ниже темпов 2024 года, но к этому замедлению власти стремились, говоря в прошлом году о целесообразности "мягкой посадки" экономики, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, в конце прошлого года "была поставлена цель обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы".

"Данные начала текущего года подтверждают важность и актуальность такого подхода", - сказал он.

"И правительство, и Центральный банк, и эксперты сходятся в оценках, что в этом году динамика ВВП РФ будет чуть ниже, чем в прошлом (в 2024 году ВВП РФ вырос на 4,3% - ИФ). Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени мягкой посадке, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию", - заявил Путин.

"Действительно, за январь-февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. При этом более активно растет обрабатывающая промышленность - плюс 5% за первые два месяца текущего года. Вместе с тем пока еще на высоких отметках - более 10% - остается инфляция. Как уже сказал, важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики", - отметил президент.

"Постоянный, предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрении. Особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется, когда товарные, финансовые рынки испытывают серьезные колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы. Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное - использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта, для укрепления отечественной экономики в целом, чтобы при любых внешних условиях добиваться поступательного, динамичного движения вперед", - прокомментировал президент текущую ситуацию в мировой экономике.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ на этой неделе внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5% - министерство сохранило этот прогноз с сентябрьской версии. Ведомство при этом незначительно понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 2,4% с сентябрьских 2,6%. Прогноз по росту российской экономики на 2027 год министерство сохранило на уровне 2,8%, в 2028 году ждет рост на 3,0%.

"Мы оставили нашу (сентябрьскую - ИФ) оценку по росту ВВП в 2025 году на 2,5%, исходя из динамики первого квартала и из долгосрочных трендов. Мы считаем эту оценку вполне реалистичной. Конечно, это ниже, чем прошлый год, потому что 4,3% (рост в 2024 году - ИФ) - это очень много. Но некоторое охлаждение экономики, замедление темпов роста объективно с такой базы", - комментировал представитель Минэкономразвития прогноз на 2025 год.

ЦБ в феврале повысил свой прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 1,0-2,0% с 0,5-1,5%, одновременно понизив прогноз роста на 2026 год до 0,5-1,5% с 1,0-2,0%.

Аналитики, опрошенные в начале апреля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,7%.

Комментируя вопрос, с чем связан более позитивный прогноз по динамике ВВП на 2025 год, чем ожидают аналитики и ЦБ (ЦБ ждет рост на 1-2%, консенсус аналитиков от апреля - 1,6%), представитель Минэкономразвития отметил, что "министерство смотрит на тренд первого квартала - экономика потихоньку замедляется, но резкого обвала не ожидаем".

"Чтобы выйти на рост на 1,5% по итогам 2025 года - это в каком-то квартале должна быть техническая рецессия - мы в базовом сценарии на такое не закладываемся. В стресс-сценарии такое возможно (техрецессия - ИФ), но на то он и стресс-сценарий", - заявил представитель министерства.

"При этом мы чуть понизили оценку роста экономики на 2026 год - с 2,6% до 2,4%, что связано с тем, что эффект, в том числе жесткой денежно-кредитной политики, денежно-кредитных условий перенесется и на 2026 год", - пояснил представитель Минэкономразвития пересмотр прогноза на 2026 год.