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Песков не назвал состав российской делегации на переговорах в Стамбуле

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кремль пока не готов назвать состав российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле, так как президент Владимир Путин пока не давал соответствующих указаний, сказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующее указание от президента. Пока такого указания не было", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Я могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая, в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность. Действительно российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра", - добавил Песков.

На брифинге 13 мая он говорил то же самое: российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, а состав делегации будет обнародован, когда это сочтет нужным Путин.

Российский президент в ночь на 11 мая предложил возобновить в Стамбуле прерванные в 2022 году прямые переговоры с Украиной.

Владимир Путин Дмитрий Песков Стамбул Украина Кремль
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