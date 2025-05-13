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В Кремле заявили, что делегация России будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле

В Кремле заявили, что делегация России будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Ранее во вторник Песков отметил, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая.

"Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - ответил представитель Кремля.

По его словам, Кремль объявит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, как только президент посчитает это необходимым.

Дмитрий Песков
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