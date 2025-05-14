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Ушаков связал состав делегации в Стамбуле с тематикой будущих переговоров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация на переговорах по Украине в Стамбуле будет обсуждать множество политических и технических вопросов, и исходя из этого и будет определен ее состав, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Делегация будет обсуждать политические и, я бы сказал, мириады технических вопросов, так что, исходя из этого, будет определен состав", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент из которого опубликован в Telegram.

Ушаков напомнил о заявлении Владимира Путина от 11 мая о том, что Россия готова 15 мая в Стамбуле возобновить переговоры, прерванные украинской стороной "по наводке западных коллег и партнеров". По словам Ушакова, переговоры могут начаться утром 15 мая.

"Сейчас я что буду про себя говорить? Я работаю здесь (в Москве)", - ответил Ушаков на вопрос, поедет ли он сам в Стамбул. Помощник президента 14 мая находился в Кремле в составе делегации России в преддверие переговоров президента Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 12 и 13 мая отказывался назвать состав российской делегации, отмечая, что это будет сделано, когда президент сочтет нужным.

Дмитрий Песков Стамбул Юрий Ушаков Украина Владимир Путин
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