Путин потребовал исключить чрезмерный набор платных студентов на ненужные специальности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил о необходимости исключить чрезмерный набор студентов на платные отделения в вузы по невостребованным специальностям уже в следующем году.

"Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году нужно провести его по новым правилам", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию.

По мнению главы государства, нужно исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.

Путин также согласился с предложением Минобрнауки выдавать льготные образовательные кредиты только для приоритетных направлений подготовки.

"Согласен с предложениями Валерия Николаевича Фалькова (глава Минобрнауки - ИФ). Речь о том, чтобы льготные образовательные кредиты по субсидируемой из федерального бюджета ставке 3% предоставлялись только по приоритетным для государства направлениям подготовки и специальностям", - добавил президент.

"Такое решение должно быть, безусловно, принято", - подчеркнул он.